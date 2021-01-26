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محمد بن سلمان يجري مباحثات مع الرئيس العراقي

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تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير ، اتصالاً هاتفيا اليوم من فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون الثنائي وتعزيزه، بما يخدم مصالح البلدين في المجالات المختلفة، وذلك في إطار أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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