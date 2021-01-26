ألمانيا ترصد إصابتين بسلالة «كورونا» الجديدة بمستشفى في برلين

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رصدت السلطات الصحية في ألمانيا حالتين أخريين في مستشفى «فيفانتس هومبولت» في برلين مصابتين بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي تم اكتشافها مؤخراً في بريطانيا.

وقال رئيس الإدارة الصحية في حي «راينيكندورف» ببرلين، باتريك لارشايد، اليوم الثلاثاء، إنه تم حتى الآن رصد 24 حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور.

وذكر لارشايد أنه تم فحص حوالي 1700 موظف وحوالي 400 مريض في المستشفى. ووفقاً لبيانات المستشفى، تم اختبار جميع المرضى البالغ عددهم 450 مريضاً، مضيفة أن 1583 موظفاً من إجمالي موظفي المستشفى خضعوا لاختبار «تفاعل إنزيم البوليميريز المتسلسل المعروف اختصاراً بتحليل «بي سي آر» حتى الآن.

وبحسب البيانات، تم اكتشاف إصابة 11 موظفاً و13 مريضاً في المستشفى بالفيروس المتحور« بى.ون.ون. سفن».

وظهر هذا الفيروس المتحور بشكل رئيسي حتى الآن في بريطانيا. ووفقاً للخبراء، فإن المتغير قابل للانتشار بسهولة وربما يكون أكثر فتكاً من النوع المعتاد لكورونا.

وتوقفت المستشفى عن استقبال مرضى الأسبوع الماضي بعد الكشف عن وجود حالات مصابة بالفيروس المتحور.



