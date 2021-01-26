منتدى دافوس يشهد دعوات لتوفير لقاحات كورونا لكل العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - تعالت الأصوات في المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بتقاسم "عادل" للقاحات فيروس كورونا المستجد وتوزيعها لكل دول العالم.

وفي حين اقترب العالم من تجاوز عتبة مئة مليون إصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بالفيروس، تدعو الخطابات الرسمية في إطار هذا الملتقى السنوي للنخبة السياسية والاقتصادية إلى التعاون.

وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، من التأخير في تسليم اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

وقالت، في مداخلة بالفيديو خلال منتدى دافوس "استثمرت أوروبا المليارات لتطوير اللقاحات الأولى وضمان منفعة عالمية حقيقية".

بدورها، دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال كلمتها أمام المنتدى، إلى تقاسم "عادل" للقاحات في العالم في ظل وجود منافسة متزايدة بين الدول بسبب العرض المحدود.

وأكدت "المهم هو حصول تقاسم عادل" داعية إلى "آلية متعددة الأطراف" والابتعاد عن النزعات الحمائية.

وقال الرئيس الجنوب أفريفي سيريل رامابوزا، في كلمته أمام منتدى دافوس "الدول الغنية في العالم تستحوذ على هذه اللقاحات".

وأضاف أن الدول الفقيرة تُهمش من قبل تلك التي تملك الوسائل لشراء لقاحات بأعداد "تفوق بأربع مرات حاجات سكانها".

وتتلاقى هذه الاتهامات مع تحذير منظمة الصحة العالمية مما وصفته بأنه نزعة قومية في سياسات اللقاحات.

وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس من أن "النزعة القومية في مجال اللقاحات قد تخدم أهدافاً سياسية على المدى القريب، لكن المصلحة الاقتصادية لكل أمة على المدى المتوسط والبعيد تملي دعم المساواة في الوصول إلى اللقاحات".

وأضاف "طالما لم نضع حداً للوباء في كل مكان، فإننا لن نضع حداً له".