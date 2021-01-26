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الإمارات: تطعيم أكثر من 2,6 مليون شخص بلقاح كورونا

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 يناير 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

لقاح

أعلنت دولة الإمارات، الثلاثاء، عن تقديم 106,589 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ووفق ما أوردته وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى، الثلاثاء، 2,677,675 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 27.07 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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