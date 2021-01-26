الإمارات الثانية عالمياً في توزيع جرعات لقاح كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 يناير 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 26 - يناير - 2021 4:30 مساءً

حققت دولة الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في توزيع الجرعات اليومية من لقاح كورونا خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ المعدل في تلك الفترة 6.06 جرعة لكل 100 شخص.

وتعتبر الإمارات الدولة الخامسة عالمياً في توفير جرعات لقاح كورونا بعد الولايات المتحدة، والصين والمملكة المتحدة وإسرائيل.

وتميزت الإمارات منذ بداية جائحة كورونا بتبني إجراءات استثنائية سخرت فيها كافة الموارد والأدوات اللازمة لتخطي المرحلة الأصعب، حيث سارعت إلى إطلاق برنامج التعقيم الوطني وتطبيق نظامي التعليم عن بعد والعمل عن بعد.

كما كانت من أوائل الدول التي استخدمت العلاجات المبتكرة للمصابين بالفيروس مثل علاج الخلايا الجذعية.