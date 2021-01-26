نهاٸيات “الشان”.. المنتخب المحلي “يلعب” أوراقه أمام أوغندا

جدة - عبدالحي حسين - يسدل المنتخب المحلي الستار علی مباريات دور المجموعات بمواجهة منتخب أوغندا، مساء اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة الثالثة عن المجموعة الثالثة من منافسات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي تحتضنها الكاميرون إلى غاية 7 فبراير.

ويراهن المنتخب المحلي علی ضمان التأهل للدور الموالي متصدرا للمجموعة حتی يظل بمدينة دوالا، التي واجه في ملعبها الطوغو (فوز) ورواندا( تعادل)، ويختتم فيها مباريات المجموعة بمواجهة أوغندا مساء اليوم.

وركز الحسين عموتة، مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين، خلال الحصة التدريبية الأخيرة ليوم أمس الاثنين، التي امتدت لحوالي ساعة و20 دقيقة، على وضع آخر اللمسات على المجموعة قبل مباراة أوغندا الحاسمة.