نجم “الأسود” أفضل لاعب في الدوري الاسباني

جدة - عبدالحي حسين - اختير الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم اشبيلية وهداف الدوري الاسباني، كأفضل لاعب خلال الجولة الـ 20 لمنافسات دوري الجارة الشمالية للمغرب.

وجاء اختيار النصيري الأفضل في الدوري الاسباني بعد “الهاتريك” الذي سجله في مرمی قاديس وجعلته يحتل صدارة الترتيب العام المٶقت لهدافي الدوري الاسباني مناصفة معقلية لويس سواريز.

وحل النصيري أولا في قاٸمة أفضل لاعب في الجولة 20 متبوعا ببوديمير من اوساسونا، وكريم بنزيمة من الريال ثالثا، ثم راوول غارسيا من الاتليتيكو رابعا، ودي يونغ من برشلونة خامسا.

وجاء في المركز السادس اليكساندر ايساك من سوسييداد، متبوعا بكل من خواكين من ريال بيتيس، واوسكار ماركوس من الاتليتيك، وحل سيرجيو كاناليس من بيتيس تاسعا، ثم طوني كروس من الريال عاشرا.