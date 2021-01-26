تحقيق لجنة وزارة “التوفيق” قد يطيح بمسؤولين كبار ومنتخبين في تطوان

جدة - عبدالحي حسين - ينتظر أن تشرع لجنة تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في التحقيق بشأن تفويتات مشبوهة، قامت بها نظارة الأوقاف في تطوان، المتمثلة في تفويت أراضي الأوقاف، والتنازل عن التعرضات في المحافظة العقارية، والمحاكم.

وحلت اللجنة، التي أرسلها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية “أحمد التوفيق”، أمس الاثنين، في تطوان للوقوف على تفويتات لبقع أرضية تابعة للأوقاف لفائدة منتخبين، ومنعشين عقاريين، ومقاولين بطرق مشبوهة من أجل إقامة مشاريع خاصة.

وتفجرت الفضيحة، حسب مصادر متطابقة، بعد تنازل ناظر الأوقاف في مدينة تطوان عن قطعتين أرضيتين، تابعتين لمسجد في منطقة تمودة، كانا موضوع نزاع قضائي بين نظارة الأوقاف، وعائلة منتخب معروف في المدينة، على الرغم من أنهما مسجلين كأملاك لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وكان ناظر الأوقاف قد وجه مراسلة، في وقت سابق إلى المحافظ على الأملاك العقارية في تطوان، في شأن الموافقة على عملية تحديد مطلب لتحفيظ رسم عقاري، قبل أن يتراجع عن التعرض حوله، على الرغم من أن أجزاء من الرسم العقاري نفسه كانت موضع جبي للكراء، في سنوات سابقة، لفائدة النظارة نفسها.