قبلها مسلم ولمجرد وآخرون.. منال بنشليخة ترتدي قبعة المستثمرة

جدة - عبدالحي حسين - التحقت المغنية منال بنشليخة، حديثا، بركب الفنانين المستثمرين تجاريا، حيث أطلقت علامة تجارية خاصة بالملابس.

وأطلقت منال بالشراكة مع زوجها علامة خاصة بالملابس الجاهزة، تحمل اسم “باري اند سوش”، أكدت منال أنها علامة مغربية 100في المائة، وتصنع بالمغرب.

وقالت بنشليخة إن عرضا هزيلا تلقته للترويج لعلامة ملابس فرنسية، تسبب في شعورها بـ”الحكرة”، ما دفعها إلى إنشاء خط ملابس خاص بها.

قبل منال.. فنانون مغاربة يستثمرون في عالم الموضة والملابس

توجه مغنيون مغاربة كثر نحو إنشاء علامات تجارية خاصة بهم، توفر للجمهور أزياء، وملابس، تحمل بصمة نجومهم المفضلين.

وأطلق مغني الراب “مورو”، المقيم في الديار الأوربية، علامته التجارية، التي تحمل اسمه، ويعرض من خلال موقع إلكتروني خاص بها أقمصة متنوعة.

وقبل مورو، أعلن لمجرد عن اقتراب موعد إطلاق علامته التجارية، التي تحمل اسم SL، وحل قبل مدة في المغرب للتحضير لها، ووضع آخر اللمسات، قبل إطلاقها الرسمي.

وقبل سنوات، كان مغني الراب “ديزي دروس” يسوق أقمصة تحمل عبارته الشهيرة “عزي عندو ستيلو”، وهو الأمر نفسه، الذي قام به مغني الراب “طوطو” بعلامة تحمل اسم BNJ city block”، والمقصود منها المنطقة، التي نشأ فيها “بنجدية”.

وأطلق مسلم هو الآخر علامة ملابس تحت اسم “كابايرو”، وافتتح محلا تجاريا خاصا بها في مدينته الأم طنجة.