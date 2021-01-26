لأول مرة.. وفد إسرائيلي رسمي يزور السودان ويلتقي رئيس الدولة

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن وزير المخابرات الإسرائيلي، إيلي كوهين، زار، أمسن الاثنين، الخرطوم على رأس وفد كبير، بعد أشهر قليلة من موافقة السودان على تطبيع علاقاته مع الدولة العبرية.

وأوضح مكتب كوهين أن زيارة، أمس، هي الأولى لوزير إسرائيلي على رأس وفد رسمي، بينما لم تتحدث وسائل الإعلام الحكومية السودانية عن زيارة الوفد الإسرائيلي، الذي غادر في اليوم نفسه.

وقالت وزارة المخابرات الإسرائيلية، في بيان “إن أعضاء الوفد التقوا برئيس الدولة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ووزير الدفاع ياسين إبراهيم، وأجروا محادثات حول القضايا الدبلوماسية، والأمنية، والاقتصادية”، موضحة أنه “تم توقيع أول مذكرة على الإطلاق بشأن هذه المواضيع بين وزير الدفاع السوداني، وكوهين”.

وأضافت الوزارة أن “السلطات السودانية أطلعت الوفد الإسرائيلي على التقدم، الذي أحرزته في إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، وتعديل قانون ينص على سجن السودانيين، الذين لجؤوا إلى إسرائيل، وعادوا أدراجهم إلى السودان”.

وكان السودان فد وافق، في أكتوبر الماضي، على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وزار وفد إسرائيلي الخرطوم في الشهر التالي، لكن الاحتجاجات ضد التطبيع تواصلت في السودان.