جائزة باسم نور الدين الصايل.. مهرجان خريبكة يكرم مؤسسه

جدة - عبدالحي حسين - قررت مؤسسة مهرجان السينما الإفريقية في خريبكة، تكريم رئيسها نور الدين الصايل، عبر إحداث جائزة خاصة، تحمل اسمه عرفانا بعطائه للسينما المغربية، والإفريقية.

وعقدت اللجنة التنظيمية لمؤسسة مهرجان السينما الإفريقية في خريبكة اجتماعا استثنائيا، على إثر رحيل رئيسها نور الدين الصايل.

وقال بلاغ، صادر عن المؤسسة، يوم أمس الاثنين، “أكبر عزاء يمكن تقديمه لروح الفقيد هو العمل على الاستمرار في تنظيم دورات المهرجان بالجدية، والمثابرة نفسيهما”.

وأضاف نص بلاغ المؤسسة ذاتها أن هذه الأخيرة “ تعي كل الوعي أن الفراغ، الذي تركه رحيل نور الدين الصايل يصعب ملؤه، فإنها تظل عاقدة العزم على مواصلة الطريق، الذي رسمه الراحل، والمتمثل في جعل مهرجان خريبكة جبهة وطنية تخدم القضايا الوطنية من خلال الدبلوماسية الثقافية”.

وفي موضوع مشابه، تأمل إدارة مهرجان الفيلم العربي في مكناس إصدار كتاب عن الراحل نور الدين الصايل في أربيعينيته، يضم مساهمات من أهل الاختصاص.

وترك الراحل نور الدين الصايل بصمة راسخة في عالم السينما المغربية، حيث شغل منصب مدير نوادي السينما بالمغرب عام 1973، وظل رئيسا لها حتى عام 1983، وهو ما ساعده على تأسيس مهرجان السينما الإفريقية بخريبكة عام 1977.

وشغل الصايل قيد حياته منصب المركز السينمائي المغربي، ومنصب مدير القناة الثانية.