دولة الإمارات تتصدر مؤشرات قطاع الاتصالات العالمي

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 يناير 2021

تدخل الإمارات الخمسين الثانية من مئويتها، وهي تحمل الريادة العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



ووثّقتْ قوائم التنافسية الدولية بنهاية عام 2020، وهي ترصد جودة وتطور قطاع الاتصالات والجاهزية الشبكية، صدارة الإمارات في المركز الأول عالمياً في 12 مؤشر تنافسية تقيس جودة وتطور قطاع الاتصالات كما حلت ضمن الدول الخمس الأوائل في 30 مؤشر تنافسية أممي.

كانت التقارير الأخيرة لمؤشرات الابتكار العالمي والاتحاد الدولي للاتصالات والمنتدى الاقتصادي العالمي، سجلت أن أحد العوامل الرئيسية التي تتمتع بها بيئة العمل الإماراتية، التي تمتلك واحدة من أفضل شبكات الاتصالات على مستوى العالم، هو مرونتها الابتكارية في مواجهة التحديات كالذي تحقق في نجاحها القياسي بمواجهة تحديات جائحة كوفيد 19 وتحويلها إلى محرك إضافي في رؤية القيادة الرشيدة لمقتضيات التنمية المستدامة.

وتقيس هذه المؤشرات مدى تقدم وتطور البنية التحتية للاتصالات في دول العالم، باعتبارها ممكناً رئيسياً للابتكار، وعنصراً مهماً في خلق بيئة ابتكارية.

وأظهرت بيانات الريادة الإماراتية في العديد من المحاور، أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الإمارات يلعب دورا محوريا في تحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ويمكّن التحول الرقمي ودخول التكنولوجيا الحديثة للدولة خصوصاً تكنولوجيا الجيل الخامس، بتقديم الخدمات والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة لجعل الإمارات دولة رائدة في نشر تقنية الجيل الخامس.

ويرى حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات رئيس الحكومة الرقمية لحكومة الإمارات أنه مع استهلال النصف الثاني من مئوية الإمارات، تبدو صورة الأداء الاتحادي في العقود الخمسة الماضية متسقة في وضوح الرؤية القيادية لأهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء دولة النموذج والرسالة.

وكان من أولى الخطوات التي تبنتها الإمارات لدعم الشركات العاملة في مجال الريادة وتعزيز دور التقدم التقني في إدامة النمو الاقتصادي، تأسيس المناطق الحرة مثل مدينة دبي للإنترنت عام 1999، ومدينة دبي للإعلام عام 2000 ثم سلطة واحة دبي للسيليكون في عام 2005 .

وفي عام 2013 أطلقت القيادة حكومة الإمارات الذكية، وأعقبها عام 2014 تأسيس مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي لتحفيز ثقافة الابتكار في القطاع الحكومي، من خلال وضع منظومة متكاملة للابتكار بحيث يصبح ركيزة أساسية من ركائز حكومة الإمارات يعزز تنافسيتها بحيث تكون في مصاف الحكومات الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم.

وشهد عام 2011 إعلان أبوظبي أول عاصمة في العالم مغطاة بشبكة الألياف الضوئية، وتوصيل شبكة الألياف الضوئية للمنازل.

وكانت الإمارات أول من قدم شبكات الجيل الثالث والجيل الرابع للهاتف المتحرك على مستوى المنطقة.