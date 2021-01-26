مصر تسجل 669 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة

سجلت وزارة الصحة المصرية اليوم الاثنين 669 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة مقابل 674 إصابة و57 وفاة يوم الأحد.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو162486 حالة من ضمنهم 127001 حالة تم شفاؤها، و9012 حالة وفاة".

وكانت مصر قد استهلت أمس الأحد حملة تطعيم من فيروس كورونا للعاملين في المجال الطبي مستخدمة لقاحاً أنتجته المجموعة الصينية الوطنية للأدوية (سينوفارم).