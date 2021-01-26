تعافي غوريلات من كورونا

سان دييجو”أميركا” ـ رويترز: قالت حديقة حيوان سان دييجو في بيان صحفي إن مجموعة من الغوريلات تتعافى الآن من تفشي فيروس كورونا بين عدد من المجموعة التي تضم 8 غوريلات.

وأفاد البيان بأن أعراض المرض بدأت تظهرعلى الغوريلات يوم السادس من يناير عندما أصيبت اثنتان منها بالسعال. وأظهر تحليل براز أجري يوم 11 يناير أن عددا غيرمحدد من الغوريلات مصاب بالفيروس المسبب لمرض كوفيد19 التقطته فيما يبدو من مخالطة عامل بالحديقة كان مصابا بالفيروس دون أن تظهرعليه أعراض. وقالت الحديقة إن السلالة التي أصابت الغوريلات “سلالة جديدة شديدة العدوى من الفيروس رُصدت مؤخرا في كاليفورنيا”. وبعد التشخيص عُزلت الغوريلات معا في الحديقة.

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