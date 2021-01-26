الإصابات تتخطى 100 مليون.. ودعوات أممية لزيادة القدرة على إنتاج اللقاحات

«مودرنا» تؤكد فاعلية لقاحها فـي مقاومة السلالات الجديدة

■ 100 ألف ريال سعودي غرامة تجمّعات العمال المخالفين

■ أكثر من 285 ألف إصابة فـي الإمارات

■ الكويت ترجئ المرحلة الثانية من استئناف الرحلات الجوية

■ استئناف الدراسة والمقاهي والمطاعم فـي تونس

■ المغرب يستعد لإطلاق برنامج التطعيم

■ إيران تقر استخدام لقاح «سبوتنيك 5» الروسي

نيويورك ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى زيادة كبيرة في القدرة على إنتاج اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، وأنه يجب أن تكون الأدوية متاحة للجمهور. وقال جوتيريش في رسالته عبر الفيديو متحدثًا في منتدى في دافوس في وقت متأخر الإثنين: “يجب زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات حول العالم بشكل كبير، ويجب توفير التراخيص وتوفير اللقاحات”. من جهة ثانية قالت شركة “مودرنا” إن لقاحها للوقاية من مرض كوفيد19 أنتج أجساما مضادة لتحييد الفيروس في تجارب معملية على سلالتين جديدتين من فيروس كورونا اكتُشفتا في بريطانيا وجنوب أفريقيا. وأضافت الشركة أن لقاحها الذي يُؤخذ على جرعتين من المتوقع أن يحمي كذلك من السلالات الجديدة المكتشفة حتى الآن. يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد 100 مليون و362 ألف و 196 حالة. بحسب موقع وورلد ميترز.

خليجيا، توعدت وزارة الداخلية السعودية تجمع العمال داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع في المملكة يخالف الاجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا بغرامات تصل إلى 100 ألف ريال. من جهتها أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 7 حالات وفاة و3601 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في الإمارات إلى 285 ألفا و147 حالة. من جهتها قالت وكالة الأنباء الكويتية نقلا عن قرار لمجلس الوزراء إن حكومة الكويت أرجأت المرحلة الثانية من خطتها لاستئناف الرحلات الجوية التجارية حتى إشعار آخر، مما يبقي على سعة المطار عند 30 في المئة من سعة الطائرات.

الى ذلك، استأنفت تونس الدراسة في جميع المراحل التعليمية بعد توقف دام عشرة أيام بسبب الحجر الصحي، كما بدأت المقاهي والمطاعم التونسية أمس نشاطها بنسبة 30% من طاقتها الاستيعابية. في المغرب بدأت وزارة الصحة توزيع لقاحات كوفيد19 في أنحاء المملكة مع استعدادها لإطلاق برنامج تطعيم جماعي ضد فيروس كورونا هذا الأسبوع. في مصر سجلت وزارة الصحة المصرية 669 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

دوليا، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن طهران اعتمدت استخدام لقاح “سبوتنيك5” الروسي للوقاية من فيروس كورونا. بدوره قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يتوقع أن تتاح لقاحات فيروس كورونا لأي شخص في أميركا بحلول الربيع، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء. من جهتها قالت الحكومة الكولومبية إن وزير دفاعها كارلوس أولميس تروخيو توفي متأثرا بالتهاب رئوي فيروسي بسبب مضاعفات كورونا. في بريطانيا أظهرت أرقام جديدة أن الرجال الذين يعملون في وظائف ذات مهارات منخفضة، مثل الترفيه والرعاية الصحية، في إنجلترا وويلز، كان لديهم أعلى معدل للوفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا، خلال الفترة الممتدة من مارس إلى ديسمبر من العام الماضي. بفرنسا أعلن معهد باستور وقف تصنيع أحد اللقاحات ضد فيروس كورونا بسبب افتقاره إلى الفعالية. من جهتها طرحت وزارة الصحة الألمانية تصوراتها بشأن الاختبارات المنزلية للكشف عن كورونا، موضحة أنها تتعلق بإجراءات جديدة وبسيطة ليست متوفرة حتى الآن. في السياق أعلنت السلطات في بولندا بدأ تطعيم مواطنيها الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا ضد فيروس كورونا.

آسيويا، أعلنت دولة طاجيكستان الواقعة في آسيا الوسطى، أنها خالية من فيروس كورونا. فيما تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إندونيسيا المليون حالة لتصبح الدولة التي تضم أعلى عدد من الإصابات في منطقة شرق آسيا.