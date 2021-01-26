في محاكمة ترامب الثانية.. إليك أبرز اللاعبين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستعد مجلس الشيوخ الأمريكي لبدء محاكمة دونالد ترامب الثانية رسميا بتهمة المساعدة على إثارة الشغب بمبنى الكابيتول.

والبند الرسمي للمحاكمة هو تهمة التحريض على التمرد، التي وافق عليها مجلس النواب الأمريكي، بدعم من 10 نواب جمهوريين، في وقت سابق من الشهر الجاري.

ويعتبر ترامب هو أول رئيس أمريكي يواجه محاكمة العزل بعد مغادرة المنصب، وهناك حاجة لتصويت 67 نائبًا من أجل إدانته.

من جانبها، اختارت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي 9 ديمقراطيين ليكونوا مديري المساءلة بمجلس النواب، ويعملون بصفة الادعاء ضد ترامب.

واستعرضت صحيفة "الجارديان" البريطانية بعض أبرز اللاعبين في محاكمة ترامب المرتقبة.

بوتش باورز

اختار ترامب باورز، المحامي من كارولينا الجنوبية، لقيادة فريقه القاوني والدفاع بمجلس الشيوخ. وتحدث تقارير عن أن ترامب يكافح لإيجاد فريق قانوني من أجل المحاكمة.

ميتش ماكونيل

زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ ماكونيل لن يقف مع أو ضد ترامب خلال المحاكمة، لكنه سيظل واحد من أقوى الجمهوريين.

وفي خطوة مهمة، ترك ماكونيل الباب مفتوح أمام التصويت لمساءلة ترامب، ما قد يشجع الجمهوريين الآخرين لأن يحذوا حذوه.

لكن حتى مع تصويت ماكونيل، سيحتاج الديمقراطيين لتصويت 16 نائبًا آخر على الأقل لصالح المسألة.

تشاك شومر

سيكون شومر، وهو زعيم الأغلبية الجديد بمجلس الشيوخ، مسؤولًا عن تواءم تكتله السياسي ومحاولة كسب دعم الجمهوريين. وكان شومر صريحًا في حديثه على الحاجة لمحاكمة ترامب.

جيمي راسكين

اختارت رئيسة مجلس النواب راسكين، وهو نائب عن ولاية ميريلاند انتخب أول مرة عام 2016، ليقود فريق الادعاء لدعم إدانة ترامب.

ولم يدخر راسكين، أستاذ القانون الدستوري بالجامعة الأمريكية، جهدًا لانتقاد دور ترامب في التحريض على أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير/كانون الثاني الجاري باقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي.

ويقال إنه بدأ صياغة لائحة الاتهام ضد الرئيس السابق بعد ساعات من الهجوم.

ديانا ديجيت

مثلّت ديانا ديجيت مدينة دنفر عاصمة ولاية كولورادو منذ عام 1997، وقد وصفت المحامية السابقة ترامب بأنه "أحد أكبر التهديداات على مستقبل ديمقراطيتنا."

ديفيد سيسيلين

نائب ديمقراطي باللجنة القضائية لمجلس النواب، مثل سيسيلين ولاية رود آيلاند في الكونجرس على مدار العقد الزمني الماضي، وقبل هذا عمل بمنصب أول عمدة مثلي بشكل علني لمدينة بروفيدنس.

خواكين كاسترو

يخدم خواكين كاسترو، النائب عن ولاية تكساس في الكونجرس منذ عام 2013، ويعمل بلجنة الاستخبارات والشؤون الخارجية.

وخلال مقابلة في وقت سابق مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، دافع كاستور عن محاكمة ترامب بعدما غادر المنصب، قائلًا إن المساءلة في جزء منها تتعلق بمنع ترامب من الترشح مرة أخرى، فحال إدانته، يمكن للنواب إجراء تصويت آخر على منعه من شغل أي منصب عام مجددًا.

تيد ليو

نائب يمثل منطقة لوس أنجلوس، ويقال إنه ساعد في تنظيم جهود المساءلة بينما كان الكابيتول يتعرض للهجوم.

بينما كان مختبئا في أحد المكاتب، أرسل ليو رسالة نصية لكل عضو باللجنة القضائية لمجلس النواب يقول إنه يجب بدء صياغة مواد المساءلة فورًا، مع أو بدون مباركة قيادة المجلس.