عبير موسي لـ"الخليج 365": نعتصم بالبرلمان لإنقاذ تونس من الإخوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن نواب حزب الدستوري الحر في تونس الاعتصام في البرلمان احتجاجا على استمرار زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي في رئاسة مجلس النواب.

وقالت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في تصريحات لـ"الخليج 365" إن كتلتها البرلمانية (16مقعدا) قررت اليوم الدخول في اعتصام مفتوح بالبرلمان هدفه الأساسي إسقاط منظومة الإخوان لإنقاذ البلاد.

وأكدت بأن حزبها قاطع الجلسة البرلمانية المخصصة لمنح الثقة للتعديلات الوزارية التي طرحها هشام المشيشي، داعية كل الأحزاب المعارضة للإخوان إلى إيقاف خطر حزب النهضة وأعوانها.

والتحق 16 نائبا في بهو البرلمان للانطلاق في تنفيذ الاعتصام تحت شعار "لا لحكم الإخوان".

وقد غزت ساحة باردو مقر البرلمان التونسي اليوم شعارات تطالب بإسقاط حكومة المشيشي ومحاسبة حكم الإخوان بالتزامن مع جلسة منح الثقة للتعديل الوزاري الذي أجراه المشيشي على 11حقيبة وزارية منذ أسبوعين

وقد التحم في هذه المظاهرة عدد من ممثلي المنظمات التونسية (اتحاد الشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية النساء الديمقراطيات) ومئات من أهالي حي التضامن أكبر أحياء بالعاصمة التونسية.

وطالب المحتجون بضرورة محاسبة الغنوشي والأحزاب السياسية التي حكمت البلاد طوال العقد الماضي وحل البرلمان.

وكانت موسي قد دعت صباح اليوم إلى ضرورة تغيير المنظومة السياسية وإبعاد رئيس حركة النهضة عن رئاسة البرلمان.