أشكنازي يعلق على افتتاح ممثليات إسرائيلية بدول عربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي إن افتتاح ممثليات دبلوماسية في عدة دول عربية "يوم مهم للسلام".

وأضاف أشكنازي، في بيان تلقته ”الخليج 365”، أن "وصول رؤساء البعثات الإسرائيلية إلى المغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة هو الخطوة الأولى والمهمة لفتح سفارات إسرائيلية جديدة في المنطقة في إطار اتفاقات إبراهيم للسلام".

وكانت إسرائيل افتتحت، خلال الأسابيع الأخيرة، سفارة مؤقتة في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، وقنصلية عامة في دبي، ومكتب اتصال في العاصمة المغربية الرباط وسفارة في العاصمة البحرينية المنامة.

وقال أشكنازي: "إن افتتاح أربع بعثات دبلوماسية جديدة في الشرق الأوسط من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية هو شهادة حية على التغيرات التي تحدث في المنطقة وعلى السلام الدافئ بيننا وبين دول المنطقة".

وتابع: "في غضون ستة أشهر، قمنا بزيادة عدد البعثات الإسرائيلية الرسمية من اثنتين إلى ست، ما يرمز أكثر من أي شيء آخر إلى مركزية وزارة الخارجية في عمليات التعاون التجاري والاقتصادي والاستراتيجي والأمني بيننا وبين جيراننا".

وكان أشكنازي يشير بذلك إلى أن الممثليات الدبلوماسية الجديدة تضاف إلى السفارتين الإسرائيليتين في الأردن ومصر.

وقال أشكنازي: "إنه يوم مهم للسلام ومشوق في تنفيذ معاهدات السلام مع الإمارات والمغرب".

وأضاف: "وزارة الخارجية والبعثات الإسرائيلية لها دور مركزي في تعزيز العلاقات الثنائية بين إسرائيل وهذه الدول وفي تحقيق الإمكانات الكامنة في علاقاتنا".

ولفتت وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أن "السفارة الإسرائيلية في المنامة ، عاصمة البحرين ، تعمل في البلاد منذ عدة أسابيع".

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل السفير الإسرائيلي، ديفيد جوفرين، إلى العاصمة المغربية الرباط ليشغل منصب رئيس البعثة الإسرائيلية في المغرب.

ومن جانبها أكدت وزارة الخارجية المغربية وصول السفير الإسرائيلي إلى الرباط، عبر تغريدة على حسابها في موقع "تويتر".

ومؤخرا، بحثت إسرائيل والمملكة المغربية، إمكانية تبادل إعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول والسفر.

وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت يوم الأحد الماضي، على اتفاق إقامة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والمغرب.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق سلام بين المغرب وإسرائيل.