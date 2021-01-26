السودان: ملتزمون بعدم التصعيد مع إثيوبيا وقواتنا لم تتجاوز الحدود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفت الحكومة السودانية تخطي قوات الجيش الحدود مع إثيوبيا، مؤكدة التزامها بعدم التصعيد مع أديس أبابا.

وقال مستشار رئيس الوزراء السوداني فايز السليك في تصريحات لقناة "العربية" الإخبارية، إن انتشار قوات الجيش على الحدود الشرقية "دفاعي".

وأضاف أن "أديس أبابا تسعى لتحويل مسألة الحدود إلى قضية نزاع رغم أن "قواتنا في أراضينا ولم تدخل أراضي إثيوبيا".

ورفض السليك أي حديث عن نزاع حدودي أو ترسيم الحدود.



وتوجه عضو مجلس السيادة السوداني، محمد حسن التعايشي، اليوم الثلاثاء إلى جنوب أفريقيا، ضمن جولة تشمل كينيا، بشأن توتر الحدود مع إثيوبيا.



ومن المقرر أن يسلم التعايشي رسالة خطية إلى رئيس جنوب أفريقيا ماتاميلاسيريل رامافوزا، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.



وبحسب بيان رسمي فإن وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمرالدين، سينضم إلى عضو مجلس السيادة في جنوب أفريقيا ليكمل معه الجولة.



وخلال الأسابيع الماضية، شهدت الحدود بين السودان وإثيوبيا مناوشات رغم تأكيد البلدين على عدم وجود خلافات بشأن ترسيم الحدود بينهما.

