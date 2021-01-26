الارشيف / اخبار العالم

أبو الغيط يدعو للبناء على اتفاقيات السلام بين دول عربية وإسرائيل

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إلى البناء بشكل إيجابي على اتفاقيات السلام الموقعة مؤخرا بين بعض الدول العربية وإسرائيل.

وقال أبو الغيط، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "أمامنا فرصة وإن كانت ضيقة لكسر جمود الموقف التفاوضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

ومنذ أواخر العام الماضي، وقعت 4 دول عربية اتفاقيات سلام مع إسرائيل؛ هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

وبتوقيع الإمارات اتفاق سلام، أزيحت أكبر عقبة أمام استئناف مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية بعد إلغاء خطة تل أبيب لضم 30% من مساحة الضفة الغربية.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا