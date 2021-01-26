جلسة تاريخية في وول ستريت.. سر الشركات القوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، بشكل جماعي، في بداية تداولات الثلاثاء، بدعم من نتائج شركات إيجابية.

وبلغ المؤشر ستاندرد أند بورز 500 ذروة قياسية، مدعوما بنتائج إيجابية لشركات من بينها جنرال إلكتريك وجونسون أند جونسون، بينما شرع مجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماعه للسياسة النقدية الذي يستغرق يومين.

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وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 8.5 نقطة بما يعادل 0.03% ليصل إلى 30968.55 نقطة.

في حين زاد ستاندرد أند بورز 7.6 نقطة أو 0.20% إلى 3862.96 نقطة.

وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 45.7 نقطة أو 0.34% إلى 13681.717 نقطة.

توقعات صندوق النقد

قالت جيتا جوبيناث، كبيرة الخبراء الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إن تقديرات أولية تشير إلى أن حزمة التحفيز التي اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن والبالغة 1.9 تريليون دولار قد تعزز الناتج الاقتصادي للولايات المتحدة بنسبة 5% على مدار الأعوام الثلاثة القادمة.

وأبلغت جوبيناث مؤتمرا صحفيا أن الإجراءات في الحزمة المقترحة قد تضيف ما يصل إلى 1.5% لنمو الاقتصاد الأمريكي في 2021.

ويتوقع صندوق النقد أن أكبر اقتصاد في العالم سينمو 5.1% هذا العام بعد انكماش 3.4% في 2020.