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الجيش السوداني ينفي تخطيه الحدود ويؤكد التزامه بعدم التصعيد مع إثيوبيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

نفت الحكومة السودانية تخطي قوات الجيش الحدود مع إثيوبيا، مؤكدة التزامها بعدم التصعيد مع أديس أبابا.

 

وقال مستشار رئيس الوزراء السوداني فايز السليك في تصريحات لقناة "العربية" الإخبارية، إن انتشار قوات الجيش على الحدود الشرقية "دفاعي".

 

وخلال الأسابيع الماضية، شهدت الحدود بين السودان وإثيوبيا مناوشات رغم تأكيد البلدين على عدم وجود خلافات بشأن ترسيم الحدود بينهما.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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