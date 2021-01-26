شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبو الغيط يدعو للبناء بشكل إيجابي على اتفاقيات السلام بين دول عربية وإسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إلى البناء بشكل إيجابي على اتفاقيات السلام الموقعة مؤخرا بين بعض الدول العربية وإسرائيل.



وقال أبو الغيط، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "أمامنا فرصة وإن كانت ضيقة لكسر جمود الموقف التفاوضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

ومنذ أواخر العام الماضي، وقعت 4 دول عربية اتفاقيات سلام مع إسرائيل؛ هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

وبتوقيع الإمارات اتفاق سلام، أزيحت أكبر عقبة أمام استئناف مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية بعد إلغاء خطة تل أبيب لضم 30% من مساحة الضفة الغربية.