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الكرملين: هناك حاجة إلى جهود حثيثة لتمديد معاهدة «نيو ستارت»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو-رويترز

قال الكرملين، الثلاثاء، إن هناك حاجة إلى جهود حثيثة، للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة على تمديد معاهدة «نيو ستارت» للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية قبل انتهاء العمل بها الشهر المقبل.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف: إن تمديد المعاهدة سيكون في مصلحة البلدين، وسيفيد العالم كله.
وتقيد معاهدة «نيو ستارت» للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية عدد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية والصواريخ والقاذفات التي يمكن لروسيا والولايات المتحدة نشرها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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