شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وزير الدفاع الكولومبي جراء إصابته بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

بوغوتا - أ ف ب

توفي وزير الدفاع الكولومبي كارلسو هولمس تروخييو الثلاثاء عن 69 عاماً إثر مضاعفات أصيب بها جراء مرض كوفيد-19؛ على ما أعلن رئيس البلاد إيفان دوكه. وكتب الرئيس في تغريدة: «توفي كارلوس هولمس تروخييو صباح اليوم (الثلاثاء) بعد مضاعفات صحية خلال مكافحته مرض كوفيد-19» وأدخل الوزير المستشفى في 11 كانون الثاني/ يناير، ونقل بعد أربعة أيام بشكل طارئ إلى قسم العناية المركزة في مستشفى بوغوتا العسكري المركزي بسبب تدهور «حاد في وظيفة الرئتين»؛ على ما قالت وزارة الدفاع في بيان.