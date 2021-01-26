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وفاة وزير الدفاع الكولومبي جراء إصابته بكورونا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي -  

بوغوتا - أ ف ب

توفي وزير الدفاع الكولومبي كارلسو هولمس تروخييو الثلاثاء عن 69 عاماً إثر مضاعفات أصيب بها جراء مرض كوفيد-19؛ على ما أعلن رئيس البلاد إيفان دوكه. وكتب الرئيس في تغريدة: «توفي كارلوس هولمس تروخييو صباح اليوم (الثلاثاء) بعد مضاعفات صحية خلال مكافحته مرض كوفيد-19» وأدخل الوزير المستشفى في 11 كانون الثاني/ يناير، ونقل بعد أربعة أيام بشكل طارئ إلى قسم العناية المركزة في مستشفى بوغوتا العسكري المركزي بسبب تدهور «حاد في وظيفة الرئتين»؛ على ما قالت وزارة الدفاع في بيان.

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MO Nasa

MO Nasa

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