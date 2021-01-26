فحص «بي سي آر» غير مطلوب لإنهاء عزل 10 أيام



دبي: إيمان عبدالله آل علي

أكدت هيئة الصحة بدبي، أنه لا يشترط الخضوع لفحص «بي سي آر»، لإنهاء العزل الصحي، والإجراء الصحيح هو إكمال 10 أيام، مع تحسن الأعراض، وعدم وجود حمى لمدة 3 أيام على الأقل، من دون استخدام الأدوية الخافضة للحرارة.

وأوضحت أنه لا يترتب على النتيجة الإيجابية للفحص الذي يجرى بعد انقضاء مدة العزل، أية غرامات، ويمكن للشخص استئناف حياته الطبيعية، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تعلنها الجهات المختصة لتفادي أية غرامات، وهي لبس الكمامات والتباعد، بمسافة مترين على الأقل.

9 شروط

وحددت الهيئة 9 شروط مطلوبة من المريض أثناء العزل المنزلي، تتمثل بعزل نفسه عن المقيمين معه خلال 10 أيام، حتى لو كان يتمتع بصحة جيدة، ولم تظهر عليه أية أعراض، وتحميل التطبيق الذكي، والتسجيل فيه، واتباع الخطوات المطلوبة، ومراقبة الأعراض وقياس الحرارة باستمرار، وقراءة المريض ومن معه في المنزل للإرشادات المتوافرة، وعلى المريض عند تناول الطعام، استخدام الأطباق والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة، والتخلص منها على الفور، ويفضل أن يغسل المريض ملابسه بنفسه، وإذا لم يكن ذلك ممكنا، عليه استخدام غسالة وأكياس منفصلة في غرفة العزل، وجمع كل العناصر الملوثة في كيس نفايات منفصل، وغسل اليدين باستمرار وتغطية الفم عند السعال أو العطاس، ويفضل استخدام الحاوية ذات الفتح الآلي، دون لمس للمخلفات التي يحتمل أن تكون معدية، والتأكد من أن القائمين بالأعمال المنزلية، يحرصون على اتباع جميع التدابير الاحترازية عند التعامل مع النفايات أو الغسيل.

13 شرطاً

وأوضحت 13 شرطاً مطلوباً من أسرة المصاب أثناء العزل، وقالت: البقاء في غرفة منفصلة عن المريض، ومراقبة الأعراض التي قد تطرأ عليهم، وفي حال ظهورها يجب الاتصال على الرقم المجاني، واستخدام الكمامة الطبية عند وجود آخرين أو عند حضور فريق الرعاية الصحية، وغسل اليدين لمدة لا تقل عن 20 ثانية على الأقل باستمرار، خاصة قبل إعداد الطعام وبعده، وقبل تناول الطعام وبعده، وبعد استخدام الحمام، وبعد خلع الكمامات والقفازات، وكلما بدت اليدات متسختين، ويفضل استخدام المناشف الورقية لتجفيف اليدين، وتجنّب لمس العينين والأنف والفم إذا لم تكن اليدان نظيفتين. ويجب أن يكون عدد مقدمي الرعاية الصحية محدوداً بحسب حاجة المرضى إلى المساعدة، وأن يتمتعوا بصحة جيدة.

وفي حال وجود مخالطة مباشرة مع حالة مؤكدة، ولم تصدر نتائج تؤكد انتقال العدوى، بعد، ينبغي بقاء المخالط في حجر صحي مدته 10 أيام، والتخلص من الأقنعة والقفازات ذات الاستعمال الواحد بعد كل استخدام، والتنظيف والتعقيم، والغسل جيداً.

مدة العزل

وأكدت أن مرض «كوفيد 19» مستجد، وتتغير طبيعته، وقد أثبتت الأدلة العلمية أن التماثل، يختلف بحسب مناعة الأشخاص واللياقة البدنية، لذلك نوصي بالالتزام التام بالعزل لمدة 10 أيام حداً أقصى للحالات التي لا تعاني الأعراض، أو لديها أية أعراض خفيفة، أما الحالات التي تصاحبها أعراض، فإن الشفاء يعتمد على درجتها والمضاعفات، خلال مدة العلاج.