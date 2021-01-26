شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يفاضل بين الثنائي سانتوس وسيونغ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

يفاضل اتحاد كلباء بين البرازيلي رومولو دوس سانتوس (25 عاماً) مهاجم آفاي البرازيلي والظفرة سابقاً، والكوري سيونغ وولي (23 عاماً) جناح فريق سينت ترويدنس البلجيكي، للتعاقد مع أحدهما خلفاً للتشيلي جونيور فرنانديز الذي انتقل للعب في الدوري التركي مؤخراً.

ومن المنتظر أن تحسم اللجنة الفنية مع المدرب خورخي داسيلفا ملف اللاعب الجديد في غضون الـ24 ساعة القادمة، حتى تكتمل صفوف الفريق قبل انطلاق استحقاقات الدور الثاني لدوري الخليج العربي، والذي يستهله النمور بلقاء شباب الأهلي يوم 30 من الشهر الجاري.