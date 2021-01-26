5000 اتصال على الخط الساخن لـ«هيئة تنمية المجتمع»



دبي: ”الخليج 365”

كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي، ارتفاعاً في حجم التواصل المجتمعي مع إدارات الهيئة، بعد إطلاق الخطة الساخن 800988، الذي يشرف عليه خبراء متخصصون في حماية الطفل وحماية أصحاب الهمم والمسنين. جاء ذلك تزامناً مع حملة ترويجية متكاملة أطلقتها الهيئة لتعريف الجمهور بقنوات التواصل، وعلى رأسها الخط الساخن، وتسهيل وصولهم إلى الخدمات. وبينت أن أكثر من ثلثي الاتصالات الواردة، هدفها الحصول على استشارات والتعرف إلى الخدمات، وتقديم ملاحظات ومقترحات تتعلق باحتياجات الفئات المجتمعية الأكثر عرضة للضرر.

وتلقى الخط الساخن، منذ إطلاقه، في الربع الثاني عام 2020، أكثر من 5 آلاف اتصال، تضمنت ألف بلاغ، عن انتهاكات محتملة لحقوق أصحاب الهمم والأطفال، و3300 مكالمة للاستفسار عن الخدمات التي تقدمها الهيئة لهذه الفئات، وكيفية الحصول عليها، فضلاً عن المكالمات الواردة للتسجيل على الخدمات.

وجاء الخط الساخن، لتعزيز قنوات التواصل مع المتعاملين، من مختلف الفئات، وخاصة الأكثر عرضة للضرر، حيث يتيح لهم، على مدار الساعة، التحدث إلى اختصاصين في المجال الذي يهمّهم، وتلبية طلباتهم والاستجابة الفورية للبلاغات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً.

وبين حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في الهيئة، أن الهيئة عملت على تأهيل كادر متكامل مكوّن من 4 اختصاصيين في حماية الطفل، و4 في حماية أصحاب الهمم، و4 في لغة الإشارة، و3 في حماية المسنين، فضلاً عن المشرفين الاجتماعيين المتخصصين في التعامل مع المسنين. ووفرت تدريبات مكثفة لموظفي مركز الاتصال التابع للهيئة، بما يتيح لهم العمل بالتوازي مع الاختصاصيين المشرفين على الخط الساخن، وتسهيل حصول المجتمع على الدعم في أقصر مدة ممكنة.

وقال بن حريز: «جاء إطلاق نظام الإبلاغ المتكامل عن الانتهاكات بحق أصحاب الهمم، لاستكمال منظومة تمكينهم وحمايتهم، ضمن المحاور والأهداف التي حددتها استراتيجية دبي للإعاقة، وردف بمركز «سند» للتواصل لخدمة أصحاب الإعاقة السمعية، وتوفير الخدمة لهم بلغة الإشارة، بمساعدة مترجمين أكفاء. كما وسع حجم الشريحة المستفيدة، إذ أتاح للمسنين من مختلف الجنسيات، والقائمين على رعايتهم، إمكانية التواصل مع الهيئة والحصول على الدعم».

وفضلاً عن الخط الساخن، تستقبل الهيئة الاستفسارات والطلبات، بنظام التراسل عبر الموقع الإلكتروني www.cda.gv.ae، ومركز الاتصال 8002121.