شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار 3755 رخصة تجارية في دبا الفجيرة 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبا الفجيرة: محمد الوسيلة

كشف المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة عن نجاح البلدية العام الماضي في إصدار 3755 رخصة تعمل في العديد من الأنشطة التجارية والمهنية والصناعية والحرفية، إلى جانب الرخصة المنزلية المعروفة بـ «مشروعي»، مشيراً إلى أن الرخص الجديدة التي تم إصدراها فعلياً خلال العام الماضي برغم تداعيات جائحة كورونا بلغت 215 رخصة، فيما تم تجديد 3540 رخصة كانت تنشط في مجالات مختلفة بالمدينة والمناطق التابعة لها.

أوضح اليماحي أن إدارته سبق أن كثفت حملاتها التفتيشية الدورية والمفاجئة خلال أزمة فيروس كوفيد 19، استهدفت جميع المحال التجارية والمؤسسات ذات العلاقة في مدينة دبا والمناطق التابعة لها، للتأكد من وجود الرخص التجارية وسريان مفعولها بمعدل (2030) جولة تفتيشية العام الماضي، أغلقت على إثرها 6 محال تجارية فيما تم تحرير (176) مخالفة، وإنذار (376) محلاً، وإلغاء (94) رخصة، حيث تباينت أسباب الإغلاق والمخالفة والإلغاء واندرجت جميعها ضمن عدم التزامها بالاشتراطات والإجراءات المعمول بها.

ولفت إلى أن البلدية لم تسجل أي مخالفة صحية على الرخص المنزلية «مشروعي» التي يتخلص نشاطها في بيع الأطعمة والمنتجات من المنازل وتسويقها عبر وسائل التواصل الاجتماع، مشيراً إلى أن إدارته تدعم أصحاب الرخص التجارية من الشباب للدخول للأسواق وممارسة العمل الاقتصادي ودعم أعمالهم، إلى جانب دعم الرخص المنزلية (مشروعي) باعتبارها رخصاً تجارية تمكنهم من تطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم وتفتح لهم الباب لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة تحقق لهم مردوداً مادياً مناسباً.