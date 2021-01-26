"صحة دبي" توقف بعض خدمات طب الأسنان

دبي - الخليج

أعلنت هيئة الصحة بدبي عن توقف بعض خدمات طب الأسنان غير الضرورية طبياً، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الهيئة، لتعزيز الوقاية والحماية من كوفيد-19، في صفوف العاملين فيها والمتعاملين معها.

وأوضحت الهيئة أن كافة القرارات التي يتم اتخاذها إنما تصب في مصلحة المجتمع، مع الحفاظ التام على استمرارية الخدمات الضرورية والأساسية التي لا غنى عنها وبأسلوب يوازن بين تقديم الخدمة الطبية الضرورية لكل من يحتاجها، وتقليل تلك التي يمكن تصنيفها على أنها غير ضرورية.

واتخذت إدارة خدمات طب الأسنان عدة خطوات احترازيه للحد من انتشار الفيروس حيث يتم تقديم الخدمة للحالات الضرورية فقط تحت تدابير وقائية صارمة فيما تم التأكيد على الأطقم الطبية من أطباء ومساعدين بضرورة ارتداء الأقنعة الخاصة ودروع الوجه والقفازات والعباءات الطبية للإجراءات التي لا تولّد الهباء الجوي، مع التوصية باستخدام العباءات الطبية التي تغطي الجسم كاملاً للعاملين والمرضى في الحالات التي تولد هباءً جوياً، واستقطاب أحدث الأجهزة التي تقلل من هذا الهباء علاوة على تطبيق بروتوكول التعقيم للمكان والأجهزة المستخدمة وكذلك إتمام إجراءات التعقيم الخاصة بالأطقم الطبية بعد الانتهاء من تقديم الخدمة العلاجية لكل مريض وقبل استقبال آخر.

وأفادت الهيئة أنه تم إلغاء جميع العمليات الجراحية الاختيارية غير الضرورية، كما تم تقليل بعض الخدمات المُقدمة بعيادات الأسنان، وذلك إمعاناً في الوقاية ومحاصرة الفيروس وتضييق فرص انتقاله بأقصى صورة ممكنة، وبما يدعم الجهود المستمرة الرامية إلى الحفاظ على صحة جميع أفراد المجتمع وضمان سلامتهم، وهو ما يشكل أولوية قصوى لحكومة دبي ممثلة في هيئة الصحة في دبي وكافة الأجهزة المعنية بمكافحة الفيروس.

وأكدت هيئة الصحة بدبي استمرار العمل في عدد من عيادات الأسنان التابعة لها لتقديم خدماتها للمرضى والحالات الضرورية، مع تقليل أعداد تلك العيادات، موضحة أن خدمات طب الأسنان سيتم تقديمها يومياً من الأحد إلى الخميس في الفترة الممتدة من 7:30 صباحاً الي 9:30 مساءً، في مجموعة من المراكز والمنشآت الطبية التابعة لها وهي: ومركز ند الحمر، ومركز البرشاء، إضافة إلى مركز المزهر، ومركز الصفا، ومركز الممزر (للأطفال فقط)، إلى جانب مستشفى راشد، ومستشفى حتا.

ونوّهت الهيئة أن مركزي (ند الحمر، والبرشاء) سيتم تخصيصهما للحالات العاجلة والمواعيد، فيما ستستقبل مراكز (المزهر، والصفا، والممزر) ومستشفى راشد، الحالات الحاصلة على المواعيد فقط، في الوقت نفسه يتم استقبال أية حالة طارئة أو إصابة في قسم الإصابات بمستشفى راشد على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.