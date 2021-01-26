شكرا لقرائتكم خبر عن «الجودو» يعتمد لائحة وشروط البطولة المفتوحة للشباب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، تحديد يوم 12 فبراير المقبل لإقامة «بطولة الإمارات المفتوحة للجودو لفئة الشباب» في صالة نادي اتحاد كلباء، وذلك ضمن برنامج الاتحاد لموسم 2020-2021، الذي يركز على الفئات العمرية باعتبارها مستقبل اللعبة.

وأكد الاتحاد أن اللجنة المنظمة للبطولة اعتمدت اللائحة الفنية وشروط المشاركة، وتم تعميمها على كافة الأندية، ومن أبرز تلك الشروط اللياقة الصحية الكاملة، بما فيها شهادة فحص سلبية حديثة لـ«كوفيد 19» قبل صعود ميزان البطولة في 11 فبراير بمقر صالة اتحاد كلباء، وأن يكون اللاعب مسجلاً بكشوف النادي الذي يمثله في المسابقة، وأن موعد التسجيل للمشاركة في البطولة سينتهي يوم 7 فبراير المقبل على الرابط الإلكتروني المعتمد بالاتحاد.

وأوضح البيان أن الفئات التي ستشارك في البطولة هي: اللاعبون من مواليد 2001، 2002، 2003، وأن الأوزان المعتمدة هي تحت 55، و60، و66، و73، و81، و90، و100، وفوق 100 كجم، وأن منافسات البطولة ستقام بنظام الدوري ورصيد النقاط، وأن المشاركة مفتوحة لكافة الأندية.

وشدد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد على ضرورة الالتزام بضوابط البروتوكول الصحي، وتطبيق التباعد الاجتماعي خلال منافسات البطولة بما يضمن السلامة للجميع، وجدد الشكر لكافة الأندية التي التزمت بالإجراءات الاحترازية خلال منافسات بطولة دوري أبطال الإمارات للجودو للشباب التي اختتمت مؤخراً مما ساهم في اكتشاف العديد من اللاعبين الصاعدين.