شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح فهد الحوسني لإدارة مباريات مونديال الصالات 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم، الحكم الدولي الإماراتي فهد بدر الحوسني ضمن قائمة الحكام المرشحين لإدارة مباريات بطولة كأس العالم لكرة قدم الصالات المقررة في ليتوانيا 2021.

ويُشارك حكمنا الدولي في ورش العمل التي ينظمها «الفيفا» عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد بمشاركة كافة الحكام المرشحين البالغ عددهم 76 حكماً والتي ستعقد بداية من شهر فبراير المقبل ولمدة 6 أشهر، حيث يسعى الاتحاد الدولي لتجهيز الحكام المرشحين بأفضل الطرق والإمكانيات التي تسهم في نجاح إدارة مباريات المونديال، على أن يتم اختيار 38 حكماً ضمن القائمة النهائية للبطولة في أغسطس القادم.

ويأتي ترشيح الحوسني بعد إدارته المتميزة للمباريات المحلية والقارية آخرها مباريات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا لكرة الصالات 2020 عن منطقة شرق آسيا التي استضافتها فيتنام في أكتوبر 2019.