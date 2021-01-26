شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الخارجية يؤكد استقرار العلاقات المصرية - الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامح شكري، وزير الخارجية، ثبات العلاقات المصرية الأمريكية، واستنادها على أسس صلبة قائمة على التعاون بينهما، لافتاً إلي حرص الوزارة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والعسكرية، وتحقيق النصر على الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وكافة المجالات.

جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي تشهد إلقاء وزير الخارجية السفير سامح شكري، بياناً حول أداء وزارته خلال الفترة 2020 -20218.

وقال شكري، إن العلاقات بين مصر وأمريكا لا تقف عند حزب سياسي، وإنما قائمة على أطر وأسس التعاون المشترك في كافة المجالات، مؤكدا سعي وزارة الخارجية لتعزيز الشراكة في كافة المجالات مع الجانب الأمريكي.

وأضاف شكري، أن زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا بنسبة 76 % من 2016 إلى 2019، لافتاً إلي أن الاستثمارات الأمريكية في مصر وصلت 22 مليار دولار، لتحتل أمريكا المرتبة الثالثة في الدول المستثمرة في مصر.

واضاف وزير الخارجية في كلمته تحت قبة مجلس النواب، أن مصر أيضا تأتي على رأس قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات الأمريكية في قارة أفريقيا.

تأتى هذه الجلسات استكمالاً للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، في ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضي الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة فضلا عن 8 وزارء.

ويختتم المجلس جلسات الأسبوع الجارى غدا الأربعاء بالاستماع إلى بيان الدكتورة ايناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.