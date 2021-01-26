شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران لـ"النواب": التواجد المصرى فى أفريقيا مهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الطيران المدني محمد منار عنبه، أهمية التواجد المصرى فى أفريقيا، مشيرا إلى أن أولى الملفات التى نظرها كانت جنوب السودان.، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة علي أعلي مستوى، والتوقيع علي اتفاقية للتعاون بالأحرف الأولي، هذا فضلا عن التعاون مع كثير من الدول الإفريقية، ومنها زامبيا لاسيما وأن المجال بها واعد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزير الطيران المدني بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة الماضية.

وفي سياق متصل، قال محمد منار عنبه إن الوزارة كانت من أوائل الوزارات في تطبيق منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، وتم تعميمها بكافة مطارات الجمهورية وتعمل علي مدار الـ24 ساعة، وعلي اتصال مباشر مع مجلس الوزراء، بقوله: محدش يقدر يتأخر علي المواطنين في شكواهم.

ونوه وزير الطيران، إلي خفض أسعار تذاكر الطيران، لتشجيع السياحة الداخلية، كمساهمة من القطاع للمواطنين.

من جانبه، شدد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، علي أهمية التزام أعضاء المجلس المتواجدين داخل القاعه العامة، بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، وفي مقدمتها الكمامة، فضلا عن التباعد الاجتماعى، منوها إلى أن قصر مدة الكلمة يعزز الإجراءات الاحترازية.



النائب سليمان وهدان



النائب علاء عابد



النائب عماد خليل



النائب هشام الحصرى



النائبة ايرين سعيد