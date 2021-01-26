شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الطيران المدنى للنواب: مطار القاهرة الأول إفريقيا على مستوى الشحن الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الطيران المدنى محمد منار عنبة، خلال إلقاء بيانه بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى المنعقدة اليوم الثلاثاء، عن أداء وزارته خلال الفترة الماضية، أن مطار القاهرة أصبح الأول أفريقيا على مستوى الشحن الجوى.

وقال محمد عنبة، إنه حينما قام باستلام العمل فى الوزارة كانت هناك موجة الطقس السيء وخصوصا السيول التى ضربت مصر مما أثر على وضع المطارات، منوها إلى أن الوزارة اقتحمت هذا الملف وقام بعمل جميع إجراءات السلامة ونجح الطيارون فى عدم تعطيل الرحلات.

وأضاف أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة المطارات المصرية لفرق الطوارئ لمواجهة سقوط الأمطار ولتجنب عرقلة سير العمل وللحفاظ على إنسيابية وانتظام الحركة الجوية بالمطارات، وتم توجيه غرفة ومركز عمليات الأزمات بمطار القاهرة ومركز العمليات المتكامل بمصر للطيران لمتابعة تأثير الطقس على موقف الرحلات أولا بأول.

وأضاف أن الوزارة كانت قد استبقت ذلك بوضع خطة استعدادات مسبقة للتعامل مع أى متغيرات قد تطرأ ومتابعة حالة الطقس والعمل بالمهبط على مدار الساعة، كما تم شراء معدات وأجهزة لشفط المياه لمواجهة السيول والأزمات المناخية.

وكشف أنه بمجرد الإعلان عن جائحة كورونا مع بدايات العام الماضي اتخذت وزارة الطيران المدني عدة تدابير وقرارات هامة للحد من تداعيات الأزمة وآثارها السلبية على قطاع الطيران، أهمها تضمنت تشكيل غرفة عمليات لإدارة الأزمة تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة الموقف أولا بأول بالمطارات المصرية وتسيير العديد من الرحلات لعودة المصريين العالقين من ووهان فور انتشار الفيروس بالصين ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمطارات المصرية، وتنفيذ أعمال صيانة شاملة للبنية التحتية والشبكات بالمطارات المصرية.

وأضاف أنه جاء تعليق الرحلات الجوية الدولية من وإلى مصر بداية من 19 مارس الماضى وحتى أول يوليو الماضى، ومع صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء باستئناف الحركة الجوية للمطارات المصرية أول يوليو الماضى، اتخذت وزارة الطيران المدنى حزمة من القرارات تشجيعاً لحركة الطيران والسياحة الوافدة إلى المقاصد السياحية في مصر.

وتابع أن الوزارة قررت منح شركات الطيران تخفيضات على رسوم الهبوط والإيواء ومقابل الخدمات الأرضية المقدمة بالمطارات في كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتسهيل إجراءات السفر والوصول، وذلك من أجل تحفيز السياحة الوافدة إلى مصر، وزادت من الإجراءات الاحترازية للعاملين بالقطاع وتخفيض أعداد العمالة بنسبة 50% بالهيئات والشركات التابعة للوزارة، وقامت شركة مصر للطيران للصناعات المكملة بتصنيع وإنتاج الكمامات وتوريدها لوزارة الطيران المدني والجهات التابعة لها.

ونوه إلى أن الوزارة قامت بإجراءات احترازية داخل المطارات شملت تعقيم وتطهير جميع المطارات المصرية بشكل دورى ومستمر وعربات نقل الحقائب بعد كل استخدام، وإتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة وصحة العاملين والركاب وكإجراء وقائي، وتم تركيب عدد من الكاميرات الحرارية بكل من مطار القاهرة والغردقة وشرم الشيخ وبرج العرب وتم تعميمها على باقى مطارات لقياس درجة حرارة الركاب والعاملين إلكترونيا

وكما نوه إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات احترازية داخل الطائرات وفقاً للمتطلبات الإرشادية وتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) باستخدام فلاتر HEPA (هواء الجسيمات عالية الكفاءة)، فتم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها إلتقاط ما يصل إلى ٩٩٪ من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا والتنبيه علي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات وتوفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة.

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