شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أشرف رشاد: نعيش عصر الحريات.. واستخدام مصطلح الاعتقال السياسى "متاجرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، إن مصر لها تاريخ فى الدبلوماسية والتعاون مع كافة دول العالم، لافتًا إلى أنه فى الوقت الذى كانت ترسل فيه مصر سفرائها إلى كافة دول العالم، كانت هناك الدول تتحدث فى العلاقات الدولية ترقص حول النار طلبا للمطر.

وتابع قائلا: "هناك رسالة مهمة نوجهها خلال مجلس النواب لوزير الخارجية، وأنت توجهها للخارج نيابة عنا كنواب".

واستكمل رشاد: "كل يوم نجد رسائل لبعض أعضاء المجالس النيابية بدول خارجية وخاصة الكونجرس تتضمن تدخلات فى الشأن المصرى والمتاجرة بالمصطلحات السياسية مثل كلمة الاعتقال السياسى"، مؤكدا أن هذا غير موجود لدينا، مطالبا بأن يهتموا بشؤنهم الداخلية.

وقال رشاد: "شاهدنا اللى حصل فى أمريكا، وهذا كفيل بأن يعملوا على إصلاح أحوالهم الداخلية بعيدا عن التدخل في شؤننا الداخلية"، لافتا إلى أن أعضاء مجلس النواب المصريين هم المنوط بهم التحدث عما يحدث فى مصر".

وأوضح زعيم الأغلبية البرلمانية: "ليس لدينا مصطلح الاعتقال السياسى والتى أصبحت كلمة يتم المتاجرة بها وهى مرفوضة فلدينا مؤسسة عريقة هى القضاء المصرى، وهو فوق كل مستوى الشبهات، ولديها القدرة على تحقيق العدالة وأى شخص يوجه له اتهام يكون له الحق الكامل في الدفاع عن نفسه".

وأكد رشاد أنه لم يعد مقبولا بعد ما نعيشه من إنجازات وحريات سياسية وديمقراطية وتمثيل كافة التيارات السياسية في مجلس النواب أن يتشدق علينا البعض بألفاظ ليس لها وجود، مطالبا وزير الخارجية بنقل رسالتنا كنواب لأعضاء الكونجرس وكافة النواب فى المجالس النيابية الخارجية، الذين يحاولون التدخل فى شئونهم بأنهم عليهم الاهتمام بشؤن بلادهم.

جاء ذلك خلال تعقيبه على بيان وزير الخارجية الذى القاه امام الجلسة العامة تنفيذ برنامج الحكومة.