شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى أمام النواب: نتصدى لمحاولات نفاذ التنظيمات الإرهابية من الصحراء الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامح شكرى وزير الخارجية، على أن مصر تتفاعل بشكل إيجابي إزاء الأوضاع في ليبيا بدعم جهود المبعوثين الأمميين ودعم جهودهم للحفاظ على المؤسسات الليبية، وتحقيق مصلحة الشعب الشقيق ووقف التدخل في الشأن الليبي، والحفاظ على استقلاله ووحدته ودعم أراضيه ووقف التدخل الأجنبي في الشأن الليبي والدعوة للالتزام بالحلول السياسية بعيدا عن الحلول العسكرية، والتصدي للتنظيمات الإرهابية ومواجهة أي محاولات لنفاذها إلي الصحراء الغربية وهو ما ترصده وتقاومه القوات المسلحة والشرطة لمنع أى نفاذ لأى عناصر".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، أثناء تعقيب وزير الخارجية على مناقشات النواب التى جرت بشأن البيان الذى ألقاه اليوم بالمجلس عن مدى التزام وزارته بتنفيذ برنامج الحكومة.

تأتى هذه الجلسات استكمالاً للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، في ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضي الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة فضلا عن 8 وزارء.

ويختتم المجلس جلسات الأسبوع الجارى غدا الأربعاء بالاستماع إلى بيان الدكتورة ايناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.