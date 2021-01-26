شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أبو العلا لـ"وزير الخارجية": ما هى ضمانات المصالحة مع قطر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إنه لم يمر عصر على مصر كما هو في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهذا التنوع والتوازن من أقصى الشرق والغرب في العلاقات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، أثناء تعقيب النواب على بيان وزير الخارجية الذى ألقاه أمام الجلسة العامة بشأن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة.

وتابع أبو العلا، قائلا: "نحترم شعب قطر لكن أنا كمواطن مصرى أتساءل إيه الضمانات في أى مصالحة فحتى الأمس الجزيرة ما زالت على موقفها من مصر"، مضيفا: "قطر تدعم تركيا كى تعزز الغزو العثمانى في الجوار المصرى"، وقال :"ايه الضمانات التى تم أخذها لكى لا تعود قطر لما تفعله" .

وتأتى هذه الجلسات استكمالاً للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، في ضوء قراره استدعاء حكومة استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضي الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة فضلا عن 8 وزارء.

ويختتم المجلس جلسات الأسبوع الجارى غدا الأربعاء بالاستماع إلى بيان الدكتورة إيناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة