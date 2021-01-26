شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: الجماعة الإرهابية تتمتع بحرية حركة ببعض الدول الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن التعامل مع المراكز البحثية فى أوروبا من الأمور الهامة وهى تعتمد على تمويل، وأحيانا يتم تمويلها من جهات لها أغراض سياسية ومن بينها تنظيمات تستهدف مصر، لافتا إلى أن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية من الداعمين لبعض هذه المراكز.

وقال "شكري"، الجماعة الإرهابية تتمتع بحرية الحركة في بعض الدول الأجنبية، ونعترض على إتاحة الفرصة لهذه المنظمات والكيانات، وتأثيرها على بعض الدوائر البحثية وسفاراتنا تعمل جاهدة لتصحيح الصورة، وتقديم الصورة الموضوعية إزاء تناول قضايا المنطقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء تعقيب وزير الخارجية على مناقشات النواب التى جرت بشأن البيان الذى ألقاه اليوم بالمجلس عن مدى التزام وزارته بتنفيذ برنامج الحكومة.