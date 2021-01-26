شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية للنواب: نتعامل مع إدارة الرئيس الأمريكي بايدن بكل انفتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن العلاقة مع الإدارة الأمريكية بوجه عام علاقة استراتيجية على مدار 4 عقود، وتستهدف تحقيق مصالح كثيرة إقليميا ودوليا، موضحا أنها تقوم على التعاون في كافة المجالات وأسس عدم التدخل في الشأن الداخلي والمصالح المشتركة.

وتابع شكري، قائلا: "مصر دولة ذات سيادة لها القدرة على إدارة شئونها بعيدا عن أي تدخلات خارجية والمنهج تسير عليه الدولة مع الإدارات المتعاقبة والمصلحة المشتركة تحكم هذه العلاقات، وهناك قنوات اتصال لتصحيح الأمور ونشارك دائما في المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجنيف".

واستكمل: "نتعامل مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بكل انفتاح وتقدير، ولا يمكن إغفال العلاقات المتنوعة مع كافة دول العالم، روسيا والصين"، موضحا أن العلاقات بين مصر ودول العالم تستهدف تحقيق التوازن لتحقيق المصلحة المصرية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أثناء تعقيب وزير الخارجية على مناقشات النواب التى جرت بشأن البيان الذى ألقاه اليوم بالمجلس عن مدى التزام وزارته بتنفيذ برنامج الحكومة.