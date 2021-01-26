شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يحيل بيان وزير الخارجية للجان البرلمانية المختصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى اللجان النوعية المختصة بيان وزير الخارجية السفير سامح شكري، لدراسته، ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير، من إيضاحات علي أرض الواقع، وكلف رئيس المجلس، اللجنة البرلمانية بإعداد تقرير حول ناتج مناقشتها بشأن بيان الوزير لعرضه علي مكتب المجلس.

وشهدت الجلسة العامة موافقة رئيس المجلس علي حذف كلمة "نخلين وجمل" الواردة بكلمة أحد النواب، بناء علي طلب النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والذي أكد احترام مصر وتقديرها لكافة الدول الشقيقة.

كانت كلمة السفير سامح شكري، قد شهدت تأكيده بأن وزارة الخارجية قدمت الدعم اللازم لوزارة الرى، واشتركت مع أجهزة الدولة المعنية في هذا الملف بمختلف المفاوضات التى جرت في السنوات الأخيرة، ومن بينها التى جرت في واشنطن وأدت إلى صياغة مشروع اتفاق لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، والذى وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى، تأكيدا لتوفر الإرادة السياسية نحو إبرام اتفاق لصالح حفظ حقوق الدول الثلاث، إلا أن إثيوبيا تحفظت على الاتفاق ورفضته وشرعت في ملء خزان سد النهضة بشكل أحادى، مخالف لاتفاق وقواعد ملء السد وتشغيله.

وتابع خلال "انطلاقا من حرص الدبلوماسية إلى اللجوء للدعم الدولى، وهو ما أسفر عن إحالة الملف إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة الذى عقد جلسة لمناقشة قضية سد النهضة في سابقة هى الأولى من نوعها لقيام مجلس الأمن ببحث الآثار السياسية والمائية، تقديرا لمكانة مصر ودورها واقتناعا بعدالة القضية، وإدراكا لخطورة القضية على الأمن واستقرار المنطقة".

ولفت شكرى، إلى أن مصر أوضحت خلال جلسة مجلس الأمن أن مياه نهر النيل تمثل قضية حياة لشعبنا، وأن نهر النيل ليس حكر على أحد، مؤكدا أن مصر لن تفرط في حقوقها، ولن تتهاون مع أى ضرر لمصالحها أو يمس مقدرات شعبها الذى يرتبط حياته بنهر النيل.