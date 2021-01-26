شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية للنواب: نتائج قمة العلا خاضعة للرصد.. ونتمنى الامتثال لنتائجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامح شكرى، وزير الخارجية: "مصر منذ البداية تحرص على طبيعة العلاقات مع الدول العربية ـ مميزة ومتصلة بتاريخنا المشترك، وكان من الأمور التى تألمنا لها السياسات التى أدت إلى قطيعة مع قطر مع الحرص على العلاقات الطيبة بين الشعبين"، مضيفا "السياسة تأخذ نواحى مغايرة ونحن كنا وما زلنا متضامين مع أشقاءنا في السعودية والإمارات في إطار الدفاع وحماية المصالح المشتركة وأخذ موقف جماعى".

وتابع الوزير خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب: "جاء بيان العلا وما تضمن من التزامات مشتركة ينبئ عن استعداد جاد في تغير في العلاقات بين الدول الرباعية العربية، وهناك التزامات يتم رصد مدى الالتزام بها"، مضيفا، "نتطلع إلى أن تفى بالشروط وبحسن نية واستعادة اللحمة العربية ونتمنى الالتزام بها لمواجهة التحديات العديدة التى تواجهنا إزاء مستقبلنا المشترك".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، أثناء تعقيب وزير الخارجية على مناقشات النواب التى جرت بشأن البيان الذى ألقاه اليوم أمام المجلس عن مدى التزام وزارته بتنفيذ برنامج الحكومة.