أبو الغيط يدعو للبناء بشكل إيجابي على اتفاقيات السلام بين دول عربية وإسرائيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 يناير 2021

دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إلى البناء بشكل إيجابي على اتفاقيات السلام الموقعة مؤخرا بين بعض الدول العربية وإسرائيل.



وقال أبو الغيط، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "أمامنا فرصة وإن كانت ضيقة لكسر جمود الموقف التفاوضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

ومنذ أواخر العام الماضي، وقعت 4 دول عربية اتفاقيات سلام مع إسرائيل؛ هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

وبتوقيع الإمارات اتفاق سلام، أزيحت أكبر عقبة أمام استئناف مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية بعد إلغاء خطة تل أبيب لضم 30% من مساحة الضفة الغربية.