دولة الإمارات تحقق المرتبة الثانية عالمياً في توزيع الجرعات اليومية من لقاح كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 يناير 2021

حققت دولة الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في توزيع الجرعات اليومية من لقاح كورونا خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ المعدل في تلك الفترة 6.06 جرعة لكل 100 شخص.



وتميزت الإمارات منذ بداية جائحة كورونا بتبني إجراءات استثنائية سخرت فيها كافة الموارد والأدوات اللازمة لتخطي المرحلة الأصعب، حيث سارعت إلى إطلاق برنامج التعقيم الوطني وتطبيق نظامي التعليم عن بعد والعمل عن بعد.

كما كانت من أوائل الدول التي استخدمت العلاجات المبتكرة للمصابين بالفيروس مثل علاج الخلايا الجذعية.