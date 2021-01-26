شكرا لقرائتكم خبر عن مزارعون هنود يشتبكون مع الشرطة أثناء مسيرة بالجرارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قام عشرات الآلاف من المزارعين بقيادة قوافل من الجرارات إلى داخل العاصمة الهندية واشتبكوا مع أفراد الشرطة أثناء احتجاجات على القوانين الزراعية الجديدة، حتى في ظل ما تشهده البلاد من الاحتفال بـ "يوم الجمهورية"، الذي يوافق اليوم الثلاثاء.

وشهدت المدينة إحياء "يوم الجمهورية" - الذي يستعرض القوة العسكرية والتراث الثقافي للهند، وهو عامل الجذب الرئيسي للاحتفالات الوطنية للاحتفاء بدستور البلاد - بدون أي توقف.

وكان قد تم إعطاء المزارعين، الذين كانوا يخيمون خارج المدينة منذ شهور، وقتا محددا لبدء الاحتجاجات، وطريقا ليسلكوه. إلا أن ثمة مجموعات من المتظاهرين قاموا بهدم الحواجز التي أقامتها الشرطة، قبل ساعات من ظهر اليوم (0630 بتوقيت جرينتش)، ودخلوا المدينة سيرا على الأقدام وفوق الجرارات، وانحرف بعضهم عن الطرق المحددة.