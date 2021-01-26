شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد البحرين : الشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا بأمريكا تستند لأسسٍ قوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، اليوم بقائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي.

وأكد سموه أن الشراكة الإستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية تستند لأسسٍ قوية وراسخة، مشيرًا إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق في مختلف الأصعدة خاصة في المجالين العسكري والدفاعي بما يسهم في الدفع بهذه العلاقات نحو مستويات أرحب لصالح البلدين بما يخدم الأمن والسلام في المنطقة. وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.