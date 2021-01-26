انت الان تتابع خبر نفط الوسط يتأهل الى نهائي 'خورفكان' الدولية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-01-26 | 16:24
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واستطاع فريق نفط الوسط من العودة للمباراة على الرغم من تاخره بهدفين من دون مقابل لصالح المنتخب الاماراتي ولكن في الشوط الثاني استطاع لاعبو الفريق من تسجيل ستة اهداف كاملة لتكون كفيلة بوجود الفريق في النهائي المرتقب.
علما ان هذه البطولة الدولية هي الثانية وبمشاركة 10 فرق من ثلاث دول عربية خليجية وهي الامارات البلد المنظم والبحرين والعراق.
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