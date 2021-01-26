بعد ارتفاع الاصابات بكورونا.. نداء من السفارة اللبنانية في بغداد

وذكرت السفارة في بيان أطلعت عليه الخليج 365 "أهلنا في لبنان يواجهون أزمة طارئة وضغوط صحية وإرباك في القطاع الصحي بسبب إرتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد".

وأضافت "ما جعل المستشفيات والمراكز الطبية عاجزة عن تأمين الإستشفاء بداخلها والإتجاه إلى تأمين العلاجات الأولية وفقا للبروتوكول الاستشفائي ومتابعة أوضاع المرضى في منازلهم مع ما يتطلبه العلاج من تأمين للأجهزة التي يصعب توفيرها في الوقت الحالي".