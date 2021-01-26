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بعد ارتفاع الاصابات بكورونا.. نداء من السفارة اللبنانية في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وجهت السفارة اللبنانية في بغداد، اليوم الثلاثاء، نداءً انسانياً عاجلاً على خلفية إرتفاع أعداد المصابين بفيروس وعجز المستشفيات والمراكز الطبية عن تأمين الاستشفاء.
وذكرت السفارة في بيان أطلعت عليه الخليج 365 "أهلنا في لبنان يواجهون أزمة طارئة وضغوط صحية وإرباك في القطاع الصحي بسبب إرتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد".

وأضافت "ما جعل المستشفيات والمراكز الطبية عاجزة عن تأمين الإستشفاء بداخلها والإتجاه إلى تأمين العلاجات الأولية وفقا للبروتوكول الاستشفائي ومتابعة أوضاع المرضى في منازلهم مع ما يتطلبه العلاج من تأمين للأجهزة التي يصعب توفيرها في الوقت الحالي".

 

وأدناه نص البيان:

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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