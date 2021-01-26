الحشد الشعبي يعلن انتهاء عملية 'ثأر الشهداء' في 'العيث'

بغداد - ياسين صفوان - أعلن الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، انتهاء عملية "ثأر الشهداء" في منطقة العيث والمناطق المجاورة لها شرق محافظة صلاح الدين، بتحقيق نتائج أمنية مهمة.



وقال إعلام الحشد في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "عملية ثأر الشهداء التي انطلقت، اليوم، شاركت فيها عمليات كركوك وشرق دجلة للحشد الشعبي والألوية (22- 88 -9 – وفوج المهمات الخاصة) مع قيادة عمليات صلاح الدين للجيش العراقي وبإسناد طيران الجيش".

وأوضح، أنه "تم خلال العملية تفتيش وتطهير منطقة العيث والقرى المجاورة لها شرق صلاح الدين".

وتعرضت قرية العيث وهي قرية نائية إلى هجوم من "داعش"، قبل ثلاثة أيام، أدى إلى مقتل عدد من مقاتلي الحشد الشعبي بينهم آمر فوج اللواء 22.