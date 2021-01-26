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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الايطالي يتسلم استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021
متابعات_ الخليج 365
تسلم الرئیس الایطالي سیرجو ماتاریللا الیوم الثلاثاء استقالة حكومة رئیس الوزراء جوزیبى كونتى تمھیدا لبدء المشاورات الدستوریة غدا الأربعاء.
وذكر بیان صدر عن قصر (الكویرینالى) الجمھوري ان الرئیس ماتاریللا كلف الحكومة المستقیلة بتصریف الأعمال، مضیفا ان المشاورات الدستویة ستبدا بعد ظھر غد الأربعاء وفق جدول سیتم الاعلان عنه.